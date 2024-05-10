مخاوف من انتشار الحمى النزفية في نينوى

تسبب فايروس الحمى النزفية في محافظة نينوى الى وفاة شخص واصابة اثنين اخرين ما اثر مخاوف الاهالي من الانتشار وسط مطالبات بتكثيف الجهود للقضاء عليه.ما رأي المواطنين بهذه المشكلة الصحية وكيف عبروا عن مخاوفهم عبر السومرية؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع ايهاب الكاسر