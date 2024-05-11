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انهاء مهمة التحالف الدولي.. المفاوضات قد تستغرق المزيد من الوقت
بالفيديو
لم يتضح بعد شكل نتائج المفاوضات الثنائية بين بغداد وواشنطن حول انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ويرى البعض ان هذه المفاوضات قد تستغرق وقتا للتوصل الى نتائج مرضية للطرفين وتراعي المصالح المشتركة.
2024-05-11 | 04:37
2024-05-11T04:37:58+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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انهاء مهمة التحالف الدولي.. المفاوضات قد تستغرق المزيد من الوقت
474 مشاهدة
لم يتضح بعد شكل نتائج المفاوضات الثنائية بين بغداد وواشنطن حول انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ويرى البعض ان هذه المفاوضات قد تستغرق وقتا للتوصل الى نتائج مرضية للطرفين وتراعي المصالح المشتركة.
لا تزال معالم نتائج المفاوضات العراقية االمريكية بشأن انهاء مهمة التحالف الدولي غير واضحة، يرى البعض ان طريق التفاوض قد يستغرق المزيد من الوقت للوصول الى نتائج تراعي المصالح المشتركة بين بغداد وواشنطن.
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