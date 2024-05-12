البصرة.. أهالي شط العرب يتظاهرون بسبب سوء الخدمات ويهددون بالاعتصام (فيديو)

البصرة.. أهالي شط العرب يتظاهرون بسبب سوء الخدمات ويهددون بالاعتصام.





تظاهر أهالي قضاء شط العرب في محافظة البصرة بسبب تردي الواقع الخدمي وغياب المراكز الصحية، فيما هددوا بالاعتصام المفتوح في حال لم تستجب الحكومة المحلية.



شاهد ماذا قال رئيس مجلس محافظة البصرة لكاميرا السومرية.