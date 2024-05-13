قطاع الثروة الحيوانية في العراق.. مؤشرات تنذر بأزمة كبيرة‎

تراجع مصادر اللحوم المحلية.. الثروة الحيوانية تشهد انحسارا بسبب غياب الدعم الحكومي اللازم.





بسبب نقص المراكز البيطرية الحكومية وغياب الدعم للمزارعين ومربي المواشي، الثروة الحيوانية تعاني من انحسار وارداتها، حيث يشكو مربو الحيوانات من شح في الاعلاف وتفشي الفيروسات.



ما السبيل لإنقاذها؟.. التفاصيل في التقرير.