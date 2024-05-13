طلبة السادس الابتدائي يؤدون امتحاناتهم والتربية تؤكد توفير جميع المستلزمات

توجه اكثر من مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية للصفوف المنتهية الى المراكز الامتحانية لغرض اداء امتحاناتهم التي ستستمر لمدة اسبوع, اهالي التلاميذ حملوا امنيات النجاح لأبنائهم مع توفير الاجواء الامتحانية الملائمة لهم.





ستة اعوام من الدراسة الابتدائية ستنتهي قريبا بالنسبة لهؤلاء التلاميذ الذين توجهوا لاداء الامتحانات الوزارية, اكمل الجميع استعدادهم من خلال مراجعة موادهم الدراسية منذ ايام مضت, وعيونهم ترنو نحو العبور الى مقاعد الدراسة المتوسطة في الموسم الدراسي المقبل.