وزارة الزراعة تحارب إنتشار الحمى النزفية في العراق.. هل ستنتصر؟

بأكثر من ٢٣٥ فريقا.. وزارة الزراعة تراقب المجازر العشوائية لمنع انتشار الحمى النزفية



شكلت وزارة الزراعة فرقاً جوالة في كافة المحافظات للحد من الجزر العشوائي في خطوة تهدف لمنع انتشار الحمى النزفية في البلاد.

تفاصيل الخطة يكشفها لنا عبر السومرية المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، فتابعوا التقرير أعلاه للمزيد من المعلومات.