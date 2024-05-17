انتشار كبير للأجانب في الاسواق البصرية

الركود الاقتصادي الذي يضرب الدول المجاورة دفع العديد من ابناء تلك الدول للعمل في العراق وخاصة بمحافظة البصرة التي اقبلت عليها الالاف من الايدي العاملة الاجنبية والعربية لممارسة العديد من المهن.السوريون والإيرانيون يتحدثون للسومرية عن سبب وجودهم في العراق خاصة في البصرة.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع علي البطاط