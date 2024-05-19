توالت ردود الفعل في الشارع حول ما حدث داخل قبة البرلمان من شجار وصل الى حد الاشتباك بالايدي، الأمر الذي سحب بساط ثقة المواطن بممثليه، المشهد أعاد الى الاذهان الازمات السياسية التي حدثت في السنوات الماضية وللأسباب ذاتها.التفاصيل في هذا التقرير مع علي أحمد.