مجسر الدورة يلفظ أنفاسه الأخيرة.. هل من منقذ؟

يعاني مجسر الدورة محمد القاسم من الاهمالِ وغيابِ الادامة، مسببا حوادثَ مروريةٍ وزحاماتٍ واعطال للعجلات مادفع المواطنين لمناشدة المعنيين لصيانته.المواطنون يشكون عبر السومرية عن تأزم الوضع ويطالبون بحلول سريعة لتفادي حوادث السيرالتفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي