أزمة الكهرباء.. صيف العراق اللاهب يذيب الوعود الحكومية!

في سيناريو اعتاد عليه العراقيون .. ومع ارتفاع درجات الحرارة تتزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي , الامر الذي اصبح معضلة ترافق العراقيين في فصل الصيف في وقت ارجع اخرون اسباب ذلك الى تفشي الفساد المالي والاداري .ماذا قال المواطنون عن هذه الأزمة عبر السومرية وهل من حلول؟للمزيد من التفاصيل، تابعوا التقرير مع أمير الخفاجي