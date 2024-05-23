التجاوزات الكويتية.. الكويت تواصل حفر الابار النفطية قرب الحدود العراقية ومطالبات بايجاد موقف حكومي منها

بالقرب من الحدود العراقية , تواصل الكويت حفر الابار النفطية الامر الذي عده معنيون بانه تجاوز واضح على العراق في وقت ينتظر به موقفا واضحا وصريحا من وزارة النفط ازاء هذه التجاوزات

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