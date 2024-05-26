طوابير بنزين في واسط بعد نفاذه من أغلب المحطات

شهدت محطاتُ الوقود في محافظة واسط وقوف طوابيرَ طويلة من العجلات بسبب ازمة الوقود، فيما يطالب اصحاب المركبات باتخاذ إجراءات حكومية ناجعة لحل الازمة ومنع تكرارها!





مطالبات الأهالي ومعاناتهم موثقة في هذا التقرير لحسين موحان من السومرية.