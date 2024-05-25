شارع الجمهورية.. اصحاب البسطيات يحتجون على مصادرة رزقهم



نظم اصحاب البسطيات في شارع الجمهورية تظاهرة احتجاجية بعد الحملة الحكومية التي انتهت بازالة مصادر رزقهم، مطالبين الجهات المعنية بايجاد حلول بديلة!









ما هو البديل برأيهم؟



تابع التقرير كامل مع امير الخفاجي من السومرية