الديوانية.. أزمة الكهرباء تواجه مشاكل وتحديات واعطال



يعاني اهالي محافظة الديوانية من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية ما خلق حالة من الامتعاض الشعبي، في وقت طالبت الحكومة المحلية وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة!

حيدر انذار والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



