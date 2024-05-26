أسعار مواد البناء ترتفع وتربك المواطن



ارتفعت في الأونة الأخيرة أسعار مواد البناء الى مبالغ اثقلت كاهل المواطن الذي تساءل عن الأسباب، خصوصاً وان أغلبية هذه المواد تصنع محلياً.

الأسمنت والطابوق وحديد التسليح ومواد اخرى شهدت أرتفاعاً كما يقول مواطنون، والذي من الممكن ان يؤثر على أسعار العقارات حديثة البناء.

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