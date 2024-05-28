منذ اكثر من عقدين.. طريق الجسر الفرنسي يعاني من الاهمال ووجهاء النهروان يلوحون بالاعتصام

نظم شيوخ ووجهاء قضاء النهروان، تظاهرات احتجاجية طالبوا فيها الجهات الحكومية باكمال المشاريع المعطلة ملوحين بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهمويطالب المتظاهرون هنا الجهات الحكومية بالاسراع لاكمال المشاريع المتلكئة والتي تسبب تعطيلها بمصرع العشرات اثر حوادث مرورية ونقص الخدماتماذا قال المواطنون عبر السومرية؟ كل التفاصيل في هذا التقرير مع امير الخفاجي