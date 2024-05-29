جدل واسع في نينوى بسبب تخفيض التخصيصات المالية.. فيديو

استياء وجدل واسع في نينوى بعد تخفيض تخصيصات المحافظة ضمن موازنة الفين واربعة وعشرين الامر الذي سينعكس على انجاز المشاريع الحيوية وإصلاح البنى التحتية.كيف يمكن للمحافظة تجاوز آثار تخفيض التخصيصات المالية على مشاريع إعادة الإعمار الحيوية؟اليك مطالب أعضاء مجلس المحافظة في التقرير أعلاه مع ايهاب الكاسر.