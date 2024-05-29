بالفيديو: ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات التلوث البيئي في بغداد

التلوث البيئي في العراق مشكلة تتفاقم بشكل ملحوظ وسط غياب الحلول الناجعة والاسباب بحسب مختصين تعود للكثافة السكانية وكثرة العجلات والمولدات فضلا عن قطع الاشجار وتقلص المساحات الخضراء.ما هي الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة للتقليل من التلوث البيئي في بغداد؟امير الخفاجي ومعه التفاصيل في التقرير أعلاه.