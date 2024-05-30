مشهد انقطاع التيار يتجدد رغم وعود تحسين الطاقة

لا تزال معضلة الكهرباء تؤرق حياة العراقيين فرغم حجم الانفاق والاتفاقيات والعقود المبرمة، الا ان واقعها لم يشهد تحسنا يثلج قلوب المواطنين الملتهبة.المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى يشرح للسومرية عن أسباب تأخر الحلول لهذه الأزمة.. امير الخفاجي ومعه التفاصيل .