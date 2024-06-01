المواطن في صلاح الدين يدفع ثمن أزمة الكهرباء

على الرغم من صرف مبالغ مالية كبيرة لإنشاء محطات حرارية لتوليد الطاقة في صلاح الدين إلا أن المواطن لا يشعر بأي تحسن بالمنظومة الكهربائية.فماذا قال المواطنون لكادر السومرية عن هذه الأزمة المتكررة وكيف يقضون يومياتهم؟التفاصيل في هذا التقرير مع محمود الكنعاني