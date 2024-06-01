خيبة أمل للمزارعين في الديوانية وهذه مطالبهم

مزارعو العنبرِ في الديوانية يشعرونَ بأنهم فقدوا هويتَهُم الزراعية، ليطالبوا خلالَ تظاهرةٍ لهم في قضاءِ الشامية بعدة مطالبات لتحقق لهم الآمال والحقوق، فما هي هذه المطالبات بحسب تصريحات البعض للسومرية؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حيدر انذار