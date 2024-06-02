تأجيل مستمر لانتخابات اقليم كردستان

لم يجابه اقتراح تأجيل انتخابات اقليم كردستان اي اعتراض من قبل القوى الكردية،،التي شددت على ضرورة ان يكون هذا التأجيل هو الاخير.ماذا قالت القوى الكردية لكادر السومرية بشأن هذا التأجيل؟التفاصيل في هذا التقرير مع عباس هاشم