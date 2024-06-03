البصرة: فساد الموانئ العراقية يدفع لجنة الامر الديواني لتمديد عملها

مددت لجنة الامر الديواني مئة وستين الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية فترة عملها بعد التوصل الى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها.هل ستنجح هذه اللجان بالحد من الفساد المنتشر بالموانئ العراقية؟التفاصيل الكاملة في التقرير أعلاه مع علي البطاط