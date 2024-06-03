ميزانيات ضخمة ترصد لمحافظة صلاح الدين والواقع الخدمي بائس

امتعاض شعبي في صلاح الدين بسبب سوء الواقع الخدمي، فيما يتسائل المواطنون عن مصير الميزانيات الضخمة التي تنفق على تنفيذ المشاريع في المحافظة دون نتائج.ما مصير المشاريع في صلاح الدين؟ وماذا عن مطالب المواطنين حول موازنة المحافظة لهذا العام؟محمود الكنعاني ومعه التفاصيل في هذا التقرير