بعد صرف المليارات .. تلكؤ مشروع مدخل بغداد "بعقوبة" القديم

اكثر من خمسين مليار دينار صرفت على مشروع مدخل بغداد بعقوبة ولا يزال المشروع متلكئا، حتى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على انطلاق العمل به.المواطنون يشكون عبر السومرية عن قلة الخدمات وما هي مطالبهم؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان.