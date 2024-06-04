قضاء سنجار في نينوى يعاني من اثار الدمار وغياب الاعمار

قضاءُ سنجار احد اهم اقضية محافظة نينوى، الذي مر اكثر من ست سنوات على تحريره من قبضة داعش، الا ان معالم الدمار لا تزال طاغية على المشهدِ، بالرغمِ من كثرة زيارة المسؤولين لهذا القضاء.المواطنون يشكون وأعضاء مجلس محافظة نينوى يوضحون.. ما الحلول؟التفاصيل في هذا التقرير مع ايهاب الاسر على السومرية