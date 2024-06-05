انتقادات تطال تصاميم اللوحات المرورية

تغيير اللوحات المرورية.. انتقادات تطال تصاميم الارقام ومواطنون يعدونها هدرا للمال وضياعا للوقت

مع خطوات تغيير شكل اللوحات المرورية للعجلات، يرى مواطنون ان الغرض منها استحصال الرسوم, فضلا عن اهدار الوقت في الاجراءات الروتينية.

ما رأي المواطنين بهذا التغيير؟ وأنتم ما رأيكم هل هي هدراً للمال العام؟

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