الأجور العالية تثير غضب أصحاب المحلات في حي أور

باجور وصلت لـ5 ملايين.. اصحاب محال تجارية في حي اور يفاجأون باجور مالية رغم انقطاع الكهرباء عنهم لسنوات







تفاجأ اصحاب محال في منطقة حي اور بجباية لدائرة الكهرباء وصلت لخمسة ملايين دينار رغم انقطاع التيارعنهم منذ العام الفين وثمانية عشر.



استمعوا إلى شكاوى أصحاب المحلات عبر السومرية لإيصال صوتهم للمسؤولين في هذا التقرير مع حسين عدنان