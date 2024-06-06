تسعيرة الأمبير في الديوانية.. خلاف بين مجلس المحافظة والمحافظ ماذا عن المواطن؟

تتشابك القرارات الحكومية التنفيذية والتشريعية في الديوانية كتشابك هذه الأسلاك، والمواطن في حيرة من امره بعد خلافِ المحافظ ومجلس المحافظة حول تسعيرة الامبيرما رأي المواطن بهذه الأزمة؟ وما هي الحلول؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حيدر انذار