أسعار الأسماك تشهد ارتفاعا كبيرا في بغداد‎

بسبب الطمر والشحة.. سعر كيلو السمك يصل لـ 10 الاف دينار في الأسواق المحلية.





ارتفاع غير مسبوق بسعر السمك في بغداد جعل اماكن البيع تكاد تكون خالية، والسبب يعود لطمر الاحواض المتجاوزة ما تسبب برفع الاسعار في الاسواق.



كيف علق المواطنين؟.. التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.