ابتزاز للمواطنين من سماسرة بالقرب من دوائر الاحوال

البطاقة الموحدة.. ابتزاز علني للمواطنين من قبل سماسرة يتجولون بالقرب من دوائر الاحوال





شكا مواطنون من تعقيد بالاجراءات داخل دوائر الاحوال المدنية، وتعرضهم للابتزاز بالقرب من تلك الدوائر من خلال دفع مبالغ مالية حتى يتم اكمال معاملتهم.

ماذا قال المواطنون للسومرية عن هذه المشكلة؟

تابعوا التقرير مع أمير الخفاجي للتفاصيل