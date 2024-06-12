سجينات صغيرات يدخلن ورشا لاعادة التأهيل!

تهم واحكام مختلفة تواجهها سجينات صغيرات داخل سجن الاحداث في بغداد، ابرزها المخدرات والبغاء لفتيات لا تتجاوز اعمارهن ثمانية عشر عاما.مديرة مدرسة الأحداث نغم كاظم تؤكد للسومرية عن الخطوات الجديدة للعمل على تأهيل السجينات مثل أعمال الخياطة، والأعمال اليديوية والحاسوب وغيرها.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين عدنان