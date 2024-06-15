مخاوف من تسويف ملف اجلاء القوات الاجنبية من البلاد

تتخوف قوى سياسية فضلا عن الاوساط الشعبية من تسويف ملف اجلاء القوات الاجنبية من الاراضي العراقية, يأتي هذا في وقت يؤكد فيه مراقبون أن الحكومة تتحرك بخطوات حذرة للحفاظ على المصالح المشتركة مع واشنطن.

التفاصيل مع فاروق صالح في هذا التقرير