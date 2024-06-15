احتجاجات شعبية لحل أزمة الكهرباء في العراق

تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية دفعت المواطنين في اغلب المحافظات الى الخروج احتجاجا على ازمة امتدت لسنوات رغم كثرة الوعود الحكومية



مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، هل من أمل بحل أزمة الكهرباء؟