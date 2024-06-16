خطة العيد... لا قطوعات في الشوارع وانتشار امني كثيف!

كشفت وزارة الداخلية بان خطة العيد لن تشمل اية قطوعات في الشوارع، يأتي هذا في وقت تشهد فيه شوارع بغداد اكتظاظا وزحامات في بعض المناطق نتيجة انتشار القوات الامنية بشكل كثيف.المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري يوضح للسومرية عن كافة التدابير الأمنية لعيد الأضحى وكيف هو الواقع في الشوارع؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي.