دعوات لانهاء ظاهرة انتشار "الجوبات" غير الحضارية

مع حلول عيد الاضحى تنتشر بشكل ملحوظ تجمعات الجزر العشوائي في الشوارع الرئيسة ، في ظاهرة تثير المخاوف لدى المواطنين من انتشار الامراض الانتقالية.

كيف عبّر المواطنون للسومرية عن إنزعاجهم من هذه الظاهرة؟ التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح