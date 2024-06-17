أسعار المواشي في البصرة تشهد ارتفاع غير مسبوق خلال العيد!

في البصرة شهدت اسعار المواشي ارتفاعا غير مسبوق داخل الاسواق والعلوات الخاصة، ليرمي بائعون الكرة بملعب الحكومة التي طالبوها بدعم شريحة المربين من خلال توفير الاعلاف والادوية الخاصة بالمواشيالحكومة غائبة.. لا رقابة على الأسعار ولا دعم للثروة الحيوانية.اليك التفاصيل ومناشدات المواطنين في هذا التقرير مع علي البطاط