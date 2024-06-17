عيد الأضحى يحل حزينا على الاسر الفقيرة

فرحة العيد تغيب عن وجوه الاسر ذات الدخل المحدود بسبب الارتفاع الملحوظ بأسعار الملابس والسلع الاخرى، فيما تواجه الاسواق والمحلات التجارية حالة ركود مرتبطة بالعديد من الاسباب أبرزها تقلب اسعار الدولار.اليك مناشدات المواطنين في التقرير أعلاه من السومرية