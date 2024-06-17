في عيد الأضحى.. مطالبات بتكثيف الرقابة على أسعار بيع المواشي في نينوى

تعتبر الاضاحي جزءً مهماً من تقاليد عيد الاضحى المبارك، حيث لوحظ اعداد المقبلين في مدينة الموصل على شراء المواشي، وسط مطالبات بتعزيز دور الرقابة على محال القصابة.ماذا قال المواطنون لكادر السومرية عن هذه الظاهرة؟ وما رأي القصابة؟التفاصيل في هذا التقرير مع ايهاب الكاسر