في عيد الأضحى.. الاف الكربلائيين يقيمون صلاة العيد بين الحرمين ودعوات بالامن والاستقرار مواطن



اقام الالاف في كربلاء صلاة عيد الاضحى المبارك وسط دعوات بان يعم الامان والاستقرار، مطالبين في الوقت ذاته بتوفير الخدمات لاهالي المحافظة التي تعاني منذ سنوات

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