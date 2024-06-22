جهات متنفذة توزع الاراضي بلا رادع في واسط.. فيديو

حذر مراقبون من استمرار تجريف البساتين في محافظة واسط من قبل جهات متنفذة وتقطيعها وبيعها بحجة حل ازمة السكن تحت صمت حكومي عده البعض متعمدا.اليك ماذا قال المستشار الحكومي وائل العبودي في هذا التقرير من السومرية.