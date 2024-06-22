انتقادات تطال مشاريع الجهد الخدمي في الديوانية‎

الديوانية.. امتعاض شعبي من غياب الكفاءة للمشاريع والحكومة المحلية تطالب بصلاحيات الاشراف.

امتعاض شعبي في الديوانية من غياب الكفاءة في تنفيذ المشاريع التي لا ترتقي الى مستوى المشاريعِ الخدمية بحسب مختصين فيما طالبت الحكومة المحلية بمنحها صلاحيات الاشراف والمتابعة لمحاسبة المقصرين.



ماذا قال عضو مجلس المحافظة بهذا الخصوص؟.. شاهد التقرير أعلاه.