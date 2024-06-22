ارتفاع درجات الحرارة يذيب وعود وزارة الكهرباء‎

انهيار منظومة الكهرباء.. ارتفاع درجات الحرارة يذيب وعود الوزارة ويرفع معاناة المواطنين.





مع ارتفاع درجات الحرارة تتناقص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في بغداد، وسط مطالبات باستجواب الوزير ومحاسبة المقصرين.



شاهد كيف عبّر المواطنين عن استيائهم في هذا التقرير.

