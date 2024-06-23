التوتر في المنطقة.. طبول الحرب بين الكيان الصهيوني وحزب الله تقترب من الانطلاق

جدد عدد من الدول العربية والاوروبية دعواتها لسحب رعاياها من لبنان وسط تحذيرات من الدخول في حرب شاملة يقودها الكيان الصهيوني بدعم اميركي.



