"ارخصها بـ200 الف دولار".. أسعار مبالغة لشقق المجمعات لايقوى عليها المواطن البسيط

ووصل سعر اصغر وحدة في المجمعات السكنية الجديدة داخل بغداد الى اكثر من 200 الف دولار امريكي.فالمستثمرون بالغوا بالأسعار التي لا يقوى عليها المواطن البسيط، رغم تخصيص المجمعات هذه لانهاء ازمة السكن حسب القوانين.ومن الأسباب التي دفعت بالمستثمرين لاستغلال الفرصة ورفع الاسعار هو غياب التخطيط وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار والسكن.