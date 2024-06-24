صيف بنصف الغليان .. تظاهرات وقطع للطرق في عدة محافظات احتجاجا على أزمة الكهرباء



مع ارتفاع درجات الحرارة، غليان شعبي تشهده عدد من محافظات البلاد، بسبب تردي واقع التيار الكهربائي، تراجع التجهيز رفع مسنوب التظاهرات التي بدأت تأخذ مديات متقدمة كالاعتصام وقطع الطرق الرئيسية