عيد الغدير.. العتبة العلوية تستنفر جهودها والمواكب تنتشر لتقديم الخدمات ‎

عيد الغدير.. تزامنا مع توافد الزائرين.. العتبة العلوية تستنفر جهودها والمواكب تنتشر لتقديم الخدمات







بالورودِ والاعلامِ طوالَ خمسةِ ايامٍ، احتفل الزائرون في مدينةِ النجف بعيدِ الغدير الاغرْ، كجزءٍ من مراسمَ سنويةٍ تقامُ عند مرقدِ الامام علي عليه السلام.



أجمل المشاهد تشاهدونها في هذا التقرير الذي يوثّق الإستعدادات للعيد.