وسط ضغوط قطرية.. حماس تخطط للانتقال الى العراق تحت حماية ايرانية

كشفت صحيفة ذا ناشيونال، عن استعداد حماس لمغادرة قطر والإقامة في بغداد بعد ان وافقت الحكومة العراقية على الخطوة الشهر الماضي، مشيرة الى ان الفرق الأمنية واللوجستية لحماس متواجدة في بغداد للاشراف على الخطوة