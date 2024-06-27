مع ازدياد الحرائق.. أسعار مطافئ الحريق تشهد ارتفاعاً

بسبب ازدياد الحرائق والاقبال.. اسعار "مطافئ الحريق" تشهد ارتفاعا ملحوظا في الاسواق المحلية

شهدت اسعار مطافئ الحريق ارتفاعا ملحوظا داخل الاسواق المحلية، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الاقبال عليها.



ماذا قال التجارعن أسباب غلائها عبر حديثهم لكادر السومرية؟



التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين عدنان