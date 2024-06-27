21 عاماً والبصرة تعاني من تلكؤ المشاريع.. متى يأتي الفرج؟

منذ العام الفين وثلاثة وحتى الآن تعاني اغلب مناطق البصرة من تلكؤ بتنفيذ المشاريع نتيجة الشركات المنفذة، اصحاب المحال التجارية واهالي منطقة البصرة القديمة شكوا من تعثرِ العملِ بمشاريعِ البنى التحتية، فضلا عن غياب المتابعة من قبل الحكومة.ماذا قال رئيس لجنة التخطيط بمجلس المحافظة للسومرية عن هذه المشاكل وهل من حلول قريبة؟تاعوا التقرير مع علي البطاط